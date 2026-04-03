Présumé viol sur une mineure : Un élève magistrat placé sous contrôle judiciaire

Un élève magistrat du nom de C. M. Thiaw, a été arrêté suite à une accusation de viol commis sur Th. Ngom, une fille âgée de 16 ans. Poursuivi pour « viol, pédophilie et détournement de mineure », il a été placé sous contrôle judiciaire. Cependant, il n’est pas encore tiré d’affaire, car le procureur a fait appel concernant sa mise en liberté provisoire.

D’après le journal Les Echos, si ladite mesure de liberté provisoire est révoquée, il va certainement se retrouver en prison. Selon toujours le journal, il a été entendu au fond par le magistrat instructeur du tribunal de Dakar le 9 mars dernier. Et ce jour-là, un extrait de naissance a été produit, sur une réquisition du juge d’instruction, révélant que la victime présumée est en réalité majeure.

Puisque la victime avait donné des détails concernant la chambre où elle aurait été sexuellement abusée par le mis en cause, le magistrat instructeur en charge de son dossier a ordonné un transport sur les lieux. A cet effet, les enquêteurs se rendront au domicile du prévenu le 7 avril prochain pour vérifier si les déclarations de Th. Ngom sont avérées. Une procédure disciplinaire aurait été ouverte par la chancellerie contre C. M. Thiaw.