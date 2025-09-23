Coopération Sud-Sud : Diomaye rencontre la Vice-présidente de Colombie à l’ONU

En marge du débat général de la 80ᵉ Assemblée générale des Nations Unies, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a accordé, ce mardi matin, une audience à S.E. Mme Francia Márquez, Vice-présidente de la République de Colombie.

Au cours de cet entretien, les deux personnalités ont réaffirmé leur volonté de renforcer les relations bilatérales entre Dakar et Bogotá. Elles ont également salué la convergence de leurs positions sur plusieurs dossiers majeurs inscrits à l’agenda multilatéral.

Le Président sénégalais et la Vice-présidente colombienne ont par ailleurs insisté sur la nécessité de dynamiser les partenariats entre l’Afrique, l’Amérique du Sud et les Caraïbes. Une orientation qui s’inscrit dans une logique de solidarité et de coopération Sud-Sud, avec pour ambition de promouvoir la justice sociale, l’inclusion et le développement durable.