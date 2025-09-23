Deuxième cas de Mpox confirmé à Dakar (document)

Le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique a annoncé, lundi 22 septembre 2025, la confirmation d’un deuxième cas positif de Mpox, anciennement appelée variole du singe, à Dakar.

Selon le communiqué officiel, il s’agit d’un ressortissant sénégalais résidant dans le pays, qui présentait des signes évocateurs de la maladie depuis le 11 septembre. Pris en charge le 21 septembre au Service des maladies infectieuses de l’hôpital de Fann, son prélèvement a été confirmé positif le lendemain par le laboratoire.

L’enquête épidémiologique a permis d’identifier 20 personnes ayant été en contact avec le patient. À ce stade, aucune relation n’a été établie entre ce cas et le premier signalé au Sénégal, ni entre leurs contacts respectifs.

Le ministère a tenu à rassurer l’opinion publique en soulignant que toutes les mesures nécessaires sont mises en œuvre pour prévenir toute propagation. Les autorités sanitaires appellent à la sérénité, recommandant de suivre les conseils des agents de santé et de se rapprocher des structures sanitaires en cas de symptômes évocateurs.