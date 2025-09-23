Le 3FPT lance une campagne d’inscription en ligne pour les bons de formation initiale

Le Fonds de Financement de la Formation professionnelle et technique (3FPT) a annoncé, ce mardi 23 septembre 2025, le lancement de la campagne d’inscription en ligne pour l’octroi des Bons de formation initiale (BFI).

L’opération, présentée par le directeur général de l’institution, Dr Babo Amadou Ba, se déroulera du 1er au 5 octobre 2025 et concerne l’année académique 2025-2026.

Ces bourses visent à offrir aux jeunes la possibilité de suivre des formations initiales de longue durée, d’une à trois années, débouchant sur des diplômes tels que le CAP, le BEP, le BT, le BTS, le DTS ou encore la Licence. En revanche, les formations de niveau master ne sont pas éligibles.

La campagne s’adresse aux Sénégalais âgés de 15 à 40 ans, qu’ils disposent ou non d’une qualification professionnelle. Elle prend également en compte les publics vulnérables, notamment les jeunes déscolarisés, les migrants de retour ainsi que les personnes vivant avec un handicap.

Dans le cadre de la digitalisation de ses services, le 3FPT a mis en place une plateforme dédiée, accessible via son site web, pour simplifier et moderniser la procédure d’inscription.