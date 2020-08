Coronavirus…Tahirou Sarr vole au Secours d’Aly Ngouille Ndiaye

Mr le ministre de l’intérieur,

Tout d’abord saluer votre volonté à endurcir les mesures conçues pour lutter contre la propagation continuelle du virus mais…

Cependant Mr le ministre, vous n’avez annoncé rien de nouveau entre l’arrêté 10329 du 5 juin et l’allocution du président 29 juin levant l’État d’urgence et insistant sur les mesures d’interdiction. En fait c’est les mêmes dispositions avec l’obligation de port du masque que vous venez encore de nous relire.

Je vais vous aider pour faire plus sérieux et efficace:

– Sur l’interdiction des plages pourquoi pas faire simplement « Fermeture des plages » tout court et vous mettez en selle la brigade équestre dessus. C’est pas compliqué.

– Sur les autres lieux de Rassemblement, « Fermeture » aussi avec une brigade pédestre aux devantures et un numéro vert pour dénonciation pour les récalcitrants aux célébrations de baptême, deuil, mariage et Takhourane vu qu’on ne peut pas poster un homme de tenu devant chaque maison.

– Pour le port du masque dans les transports, en plus des amendes « Confiscation de permis de conduire » pour un mois ou 45 jours du chauffeur responsable de son véhicule, qu’il soit transport particulier ou transport en commun.

Mr le ministre, dans votre allocution vous semblez ignorer que les marchés traditionnels sont lieux de rassemblements mais qu’on ne peut fermer. Hors il est clair qu’avec un peu de réflexion et volonté vous pourrez exiger la fermeture des marchés vers 18h 19h pour mettre en place aussi une opération de désinfection le soir avant sa réouverture à 7h du matin.

Tout est question de volonté, de fermeté mais surtout aussi de dépenser car vous prenez que des mesures de forcing qui finissent par faire rebeller les populations, mais jamais de dépenses. Dépensez l’argent du Covid pour l’intérêt général car il existe bel et bien. Ne ce reste que pour désinfecter les lieux qui ne peuvent manquer de rassemblements humains la journée, marchés, arrêts de transport, services de fonction publique etc etc…

Tahirou Sarr