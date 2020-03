Coronavirus…l’épidémie gagne du terrain en Afrique

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) s’était inquiétée à plusieurs reprises ces derniers jours d’une poussée de la pandémie sur le continent africain, dont les systèmes de santé manquent de moyens.

L’épidémie liée au nouveau coronavirus progresse en Afrique. Ce dimanche, le Rwanda était complètement bouclé et sa population confinée, des mesures parmi les plus drastiques prises dans la partie subsaharienne du continent, une région du monde aux systèmes de santé fragiles où le nombre d’infections ne cesse de grimper, comme le redoutait l’Organisation mondiale de la santé ces derniers jours.

L’Ouganda et l’Érythrée ont rejoint la liste des pays africains qui ont annoncé ce week-end leurs premiers cas confirmés de Covid-19. Et la Tanzanie, l’Éthiopie, Maurice et le Kenya ont fait état de cas supplémentaires. En tout, plus d’un millier de cas d’infection ont été recensés en Afrique subsaharienne.

Du Burkina Faso, en Afrique de l’Ouest, à l’île Maurice, au large de la côte est, des gouvernements ont interdit des rassemblements publics et fermé des écoles, églises, mosquées, restaurants, bars et aéroports.

L’Ouganda a également décidé samedi soir de fermer ses frontières. Sur l’île Maurice, à quelque 1800 km au large de la côte est de l’Afrique, personne ne circulait dimanche dans les rues de la capitale, Port Louis. Les 1,3 million d’habitants de Maurice, qui a enregistré un mort et 17 cas confirmés, doivent rester confinés chez eux depuis vendredi.

Après la découverte d’un nouveau cas, le quatrième au total, le Congo-Brazzaville a également annoncé « la fermeture immédiate et jusqu’à nouvel ordre de toutes les frontières ». L’Angola, qui a fait état de ses deux premiers cas samedi, a fermé la sienne avec la RDC.

La Côte d’Ivoire et le Burkina Faso, qui a enregistré mercredi le premier décès lié au coronavirus en Afrique subsaharienne, devaient également fermer leurs frontières à partir de ce week-end. Au Burkina, pays sahélien de 20 millions d’habitants, un couvre-feu a été instauré de 19 heures à 5 heures du matin.

Le Nigeria, pays le plus peuplé d’Afrique avec 200 millions d’habitants, a fortement durci samedi ses mesures face à la pandémie, en imposant notamment la fermeture partielle de lieux publics et de deux aéroports internationaux. Lagos, mégalopole de 20 millions d’habitants à la population extrêmement dense, avait déjà adopté des mesures strictes de protection, en ordonnant la fermeture de tous les bars, restaurants, boîtes de nuit vendredi soir, avec « effet immédiat ».

Le gouvernement du Sénégal, où près de 60 cas ont été répertoriés, s’est également voulu ferme samedi, écartant « toute tolérance » au sujet de l’interdiction des rassemblements. Le gouverneur de Dakar a fermé jeudi les mosquées dans la région mais des prières collectives y ont été organisées vendredi.

Au Zimbabwe, un pays d’Afrique australe à genoux après deux décennies de crise économique, le président Emmerson Mnangagwa a déclaré cette semaine l’état de catastrophe nationale et annoncé la fermeture des écoles. Les rassemblements de plus de 100 personnes sont interdits.

L’Afrique du nord également touchée

Le virus se propage également en Afrique du nord. En Algérie, le média TSA fait état de deux décès et 62 cas supplémentaires confirmés en l’espace de 24 heures, pour un bilan qui s’élève désormais à 17 morts et 201 cas recensés. Pour la première fois depuis plus d’un an, les rues d’Alger étaient vides vendredi. Le Covid-19 a eu raison des marches hebdomadaires du mouvement de contestation Hirak.

Avec 75 cas de contamination et trois décès comptabilisés dimanche, la Tunisie a annoncé le confinement général de la population. Dans des vidéos partagées sur les réseaux sociaux, des muezzins pleurent en invitant les fidèles à prier de chez eux, au lieu de les inviter, comme d’habitude, à se rejoindre à la mosquée.