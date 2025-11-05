Coupure des signaux de 7TV et TFM : le CNRA donne raison aux chaînes et ordonne le rétablissement immédiat

Le CNRA, après délibération lors de sa séance du mercredi 5 novembre 2025, tient à préciser qu’aucune mesure de suspension n’a été prise à l’encontre des médias concernés (7TV et TFM).

L’institution réaffirme son attachement indéfectible à la liberté de la presse et au pluralisme, piliers essentiels du paysage médiatique sénégalais, ainsi qu’à la responsabilité partagée de tous les acteurs pour un traitement équilibré et respectueux de l’information.

Dans ce cadre, le CNRA a ordonné à TDS SA de reprendre sans délai la diffusion des signaux de 7TV et de TFM.