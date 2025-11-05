«Tera Meeting» : Le parti Pastef sonne la mobilisation

Le parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Éthique et la Fraternité (PASTEF – Les Patriotes) a publié un communiqué annonçant l’organisation d’un grand rassemblement populaire, baptisé « Tera Meeting », prévu le samedi 8 novembre 2025 à partir de 17 heures, sur l’esplanade du stade Léopold Sédar Senghor, à Dakar.

Selon le communiqué signé par le Bureau Politique National, cet événement marque une nouvelle étape dans l’engagement du parti pour un Sénégal juste, prospère et souverain, fidèle aux idéaux du Jub, Jubal, Jubbanti. PASTEF appelle ses militants, sympathisants et la diaspora à se mobiliser massivement, vêtus des couleurs nationales, pour exprimer leur unité et leur patriotisme autour du président Ousmane Sonko.

Le parti invite également la jeunesse, les femmes et les forces patriotiques et panafricanistes à faire de cette journée un moment historique dans la marche vers un Sénégal nouveau, fondé sur la justice, la solidarité et la souveraineté nationale.