Covid-19 : Biguine Gueye demande la mise en quarantaine de Dakar

Excellence Monsieur le Président de la République,

Conformément aux résultats des tests effectués sur les porteurs ou pas du virus responsable du covid 19, il nous est revenu à ce jour que 162 cas positifs ont été décelés. Dans le traitement qu’ils reçoivent de nos professionnels de la santé, presque une trentaine ont été guéris et plus de 135 autres restent internés. Sur les cas encore sous traitement, plus de 80% proviennent de la région de Dakar.

Constatant ce état de fait, il nous est paru encore opportun, excellence, de vous faire les modestes propositions que voici:

Mettre toute la région de Dakar en quarantaine pour 15 jours renouvelables si nécessaire, c’est à dire, fermer Dakar à toute entrée et toute sortie de personnes non autorisées par les services compétents.

Procéder à la fermeture des marchés de Colobane, Tilene, Sandaga, Castor, Syndicat, marche bou bess, Sham… à partir de 13 h tous les jours pour une période de 15 jours renouvelable au besoin.

Arrêter systématiquement les transports en Cars rapides, Ndiaga Ndiaye, Tatas et Clandos pour la même période et renforcer la desserte urbaine par la mise en circulation de tous les bus disponibles de la société Dakar Dem Dikk et pour le maximum de lignes possibles.

Déployer en nombre assez suffisant des forces de l’ordre pour l’organisation et la surveillance des artères suivants, de 6h du matin à 20 heures. Il s’agit de : croisement Keur Massar, Bountou Pikine, Croisement 22, Case bi, Arrêt Texaco, Rond point Jet d’eau, Rond point Colobane, Rond point 6, Croisement Castors, Rond point poste Médina et Rond point RTS….il peut y avoir des omissions dans ces propositions que nous faisons.

Fermeture de tous les ateliers artisanaux (couture, menuiserie, maçonnerie,….)

Doter toutes les familles de la région de Dakar d’une aide minimale de 100 000 FCFA pour les 15 jours visés.( Nous proposons pour le moment que cet appui ceinture d’abord Dakar avant de s’étendre à l’intérieur si possible).

Relèvement de l’heure du couvre feu spécialement pour Dakar, de 16 h à 6 h du matin.( Exception faite des agents de l’administration des banques et autres, identifiables par badges à leur distribuer très vite, qui resteront toujours astreints au couvre feu de 20 h à 6 h).

Ces quelques mesures excellence Monsieur le Président de la République, si vous les faisiez prendre en urgence, y compris celles dont vous disposez grâce à vos précieuses informations recueillies de vos collaborateurs les mieux indiqués, le Sénégal pourrait se départir de ce cauchemar qui secoue actuellement le monde, surtout les grandes puissances.

Le Sénégal peut encore s’en sortir excellence, et le covid 19 y deviendra définitivement un mauvais souvenir.

Conscient de votre sens élevé de l’écoute, veuillez croire Monsieur le Président de la République, à l’expression de nos sentiments les plus patriotiques.

Mamadou Biguine Gueye

Coordonnateur du mouvement Malaw/Fatick.