Mababa Diouf alias Pape Diouf, itinéraire de ce Tchadien fils du Sénégal au cœur marseillais

La nouvelle touchera Sénégalais, Phocéens et Tchadiens. Pape Diouf n’est plus. Atteint du coronavirus, il a rendu l’âme, ce mardi 31 mars 2020.

Mababa Diouf, dit Pape Diouf, né le 18 décembre 1951 à Abéché (Tchad) fut un ancien journaliste sportif, agent de joueurs, et président de l’Olympique de Marseille de 2005 à 2009.

Né au Tchad, où son père était en poste, Pape Diouf revient au Sénégal avec sa famille peu après sa naissance. Déjà passionné par le football, il débarque à Marseille à l’âge de 18 ans, avec pour injonction paternelle de devenir militaire comme son père qui s’est battu pour la France pendant la Seconde guerre mondiale. Mais Pape Diouf ne l’entend pas de cette oreille, et décide de vivre selon ses choix. Parallèlement à ses études à l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence, il entre finalement aux PTT.

Pape Diouf abandonne alors ses études. Il y rencontre Tony Salvatori, multiple champion de France et international de chasse sous-marine, employé comme lui des Postes, qui le fera entrer comme pigiste au journal La Marseillaise. Peu de temps après, il est embauché à temps plein, avec pour mission de « couvrir » l’actualité de l’Olympique de Marseille. Douze ans après son entrée au journal, il rejoint le quotidien national sportif Le Sport, lancé par Xavier Couture. Mais l’aventure tourne court car le quotidien dépose le bilan.

À la suite de cette déconvenue, il organisa des jubilés de joueurs en Afrique (Saar Boubacar, Eusebio). De là lui vient l’idée de devenir agent de joueurs. Ses premiers joueurs sous contrat furent Basile Boli et Joseph-Antoine Bell, tous deux évoluant à l’Olympique de Marseille. Plus tard, ce fut au tour de Marcel Desailly, Bernard Lama, Sylvain Armand, William Gallas, Grégory Coupet, Laurent Robert ou encore Didier Drogba. Il était l’agent du joueur marseillais Samir Nasri depuis l’âge de 13 ans.

En 2004, il rejoint l’Olympique de Marseille comme manager général du club, chargé des affaires sportives. Après le départ de Christophe Bouchet à l’automne 2004, il est nommé président du directoire de l’Olympique de Marseille par le conseil de surveillance du club, au sein d’un triumvirat composé également de Vivian Corzani pour l’administratif et de Philippe Meurice pour les finances. En 2005 il devient président de l’Olympique de Marseille sous l’influence de l’actionnaire majoritaire, Robert Louis-Dreyfus.

En 2006, il est à l’origine d’une décision controversée d’aligner une équipe bis de l’Olympique de Marseille face au Paris SG pour le compte de la 30e journée de championnat de Ligue 1. Il avait en effet refusé d’envoyer l’équipe des titulaires, arguant du non-respect par les services de sécurité du PSG des normes de sécurité concernant l’accueil des supporters marseillais au Parc des Princes. Cette décision lui a attiré les foudres d’une partie du public français, de la Ligue de football professionnel et du diffuseur exclusif du championnat, Canal+ ; mais elle lui a aussi permis de faire l’union sacrée autour de lui parmi les supporters olympiens. Ce match se terminera par un inattendu 0-0 au terme d’un match fermé.

Sous sa présidence, l’Olympique de Marseille progresse régulièrement dans la hiérarchie française (5e en 2005-2006, puis 2e en 2006-2007, 3e en 2007-2008, et 2e en 2008-2009), en se qualifiant très régulièrement en Ligue des Champions. Il accède également deux fois d’affilée à la finale de la Coupe de France (perdues en 2006 face au Paris Saint-Germain et en 2007 face au FC Sochaux).

Enfin, il demeure à ce jour le seul dirigeant noir d’un club évoluant en première division dans toute l’Europe. « Je suis le seul président noir d’un club en Europe. C’est un constat pénible, à l’image de la société européenne et, surtout, française, qui exclut les minorités ethniques. » Pape Diouf livre un diagnostic passablement désabusé sur l’intégration à la française.

En raison d’absences répétées au conseil de surveillance de l’OM ainsi que des conflits avec le président de ce conseil, Vincent Labrune, Robert Louis-Dreyfus décide de se séparer de Pape Diouf le 17 juin 2009 après cinq ans de présidence.

Il peut être considéré comme l’un des acteurs majeurs du renouveau de l’OM en cette fin des années 2000 en ayant ramené puis maintenu le club durant trois années en Ligue des Champions.

Il est mis en examen en 2016 pour abus de biens sociaux et association de malfaiteurs dans une affaire liée aux transferts de certains joueurs. Sa mise en examen est annulée et il placé sous le statut de témoin assisté en 2018.

Il était depuis 2010, aux côtés de Jean-Pierre Foucault, actionnaire de l’European communication school et de l’Institut européen de journalisme à Marseille. Dans une interview en avril 2011 il déclare ne pas spécialement rejeter le milieu du football malgré son éviction du club olympien, et ajoute que le football n’est pas plus pourri que le milieu de la politique, de la santé ou du cinéma. En 2012, il est nommé chevalier de la Légion d’honneur par le président François Hollande. Les insignes lui sont remis par le président de la République, le 9 octobre 2013, lors d’une cérémonie collective.

Fin 2013, il est pressenti pour conduire une liste lors des élections municipales de 2014 à Marseille. Courtisé par le PS et EELV, il prend finalement la tête de la liste « Changer la donne » composée de membres du « Sursaut », un collectif comprenant des dissidents écologistes et des associations, et de personnalités issues de la société civile. Dans ce cadre, il réalise un clip, Changer la donne, où il exprime ses idées et son mécontentement vis-à-vis de la situation politique et sociale de Marseille. Ses listes terminent à la cinquième position (résultats globaux sur Marseille), avec 5,63 % des voix.

Depuis 2011, à la suite de l’ouverture du marché des paris en ligne en France, Pape Diouf intervenait aussi aux côtés de Bernard Laporte et Claude Droussent pour L’Officiel des Paris en ligne (OPL) en tant qu’expert sur les paris sportifs pour le football, avec une chronique sportive régulière sur le sport et des pronostics sur les matchs.

C’est donc cet homme au parcours zigzagué qui aura rendu l’âme, aujourd’hui.