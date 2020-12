Covid-19…un portail pour réserver des tests PCR dans le monde

Un nouveau portail permet aux voyageurs du monde entier de réserver des tests Covid-19 obligatoires a travers le monde

Pure Health, le plus grand opérateur de laboratoires dans la région CCG, a lancé une plateforme permettant aux voyageurs de tous les pays de réserver des tests pré-voyage Covid-19 et de les faire réaliser partout dans le monde. Le nouveau portail www.preflighttest.com englobe un réseau de 1284 laboratoires agréés dans le monde entier.

Le portail répertorie les laboratoires agréés dans chaque pays pour aider les passagers à réserver facilement leurs tests. Les passagers en partance ou à destination de n’importance quel des pays peuvent s’inscrire sur le portail en renseignant leurs coordonnées telles que le pays, la ville et le laboratoire préféré.

Pramodh BN, Chef des Opérations commerciales chez Pure Health, a déclaré: « Nous sommes ravis de nous associer aux compagnies aériennes internationales et aux exploitants d’aéroports dans le cadre de cette initiative, qui vise à permettre aux gens de voyager en toute sécurité et en toute tranquillité d’esprit vers toute destination nécessitant un résultat de test PCR Covid-19 négatif. Nous avons facilité le dépistage de Covid-19 dans tous ces pays pour les passagers en partance, qui peuvent prendre rendez-vous dans les laboratoires agréés, répertoriés et acceptés par les compagnies aériennes et les autorités sanitaires compétentes ».

« Le portail permet aux passagers de s’inscrire et de bénéficier du service. Il permet également aux laboratoires de mettre à jour et de communiquer les résultats dans certains pays », a-t-il ajouté.

Pure Health a construit le plus grand réseau mondial de laboratoires partenaires au monde, et dispose également de la plus grande capacité de tests Covid-19 au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie du Sud avec la capacité d’effectuer 80 000 tests RT-PCR et 110 000 tests d’anticorps au quotidien en laboratoire.

La société est un fournisseur pionnier de solutions de soins de santé et l’un des plus grands réseaux de laboratoires au monde, disposant 118 laboratoires et employant plus de 1000 professionnels de santé à travers le pays.

Au début de l’année, en partenariat avec l’Autorité fédérale pour l’Identité et la Citoyenneté (FAIC) aux Émirats Arabes Unis, Pure Health a lancé un portail en ligne, où les passagers se rendant aux Émirats Arabes Unis peuvent s’inscrire pour se faire tester pour le COVID-19 dans leur pays d’origine via un réseau de laboratoir agéés.

Pour de plus amples détails, veuillez vous connecter sur www.purehealth.ae