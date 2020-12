Pape Cheikh Diallo, inculte et vicieux…doit être virer

TFM : Trop, c’est trop, Pape Cheikh Diallo dérape

L’animateur du Groupe futurs médias (GFM), Pape Cheikh Diallo excelle dans les dérapages. Cela se trouve dans son ADN. Animateur (il n’est pas journaliste), Pape Cheikh Diallo qui conduit l’émission « Yewouleen » de la TFM ne se fait pas de limites. Pape Cheikh Diallo aime ravir la vedette à tout le monde, seulement en voulant se prononcer sur des sujets qu’il ne maîtrise guère. Ce qui le conduit à des dérapages verbaux dont il est coutumier.

Voilà un individu dont on dit de mœurs douteuses qui se permet en pleine émission d’insulter tout un continent, toute une race. Pape Cheikh Diallo fait honte à l’Afrique et aux noirs. Cette fois, dans ses dérapages, il est allé trop loin, en osant affronter tous les téléspectateurs de la TFM, les yeux dans les yeux pour déclarer que « les noirs ressemblent des singes ». Même pour une plaisanterie, celle-ci est de mauvais goût.

Grand combattant du panafricanisme et contre toutes formes de discriminations subies par les noirs à travers l’histoire, Youssou Ndour le patron de GFM doit sévir contre Pape Cheikh Diallo. C’est un service qu’il rendrait en le virant du groupe GFM. Pape Cheikh Diallo est une honte qui ne doit pas animer une émission sur une chaîne de télévision. Surtout qu’il y a des enfants qui suivent les émissions de télévision et qui peuvent être facilement manipulés. Il faut le répéter, Pape Cheikh Diallo a choqué tous les noirs du monde entier en les comparant à un singe. Et c’est un coutumier des faits.

Le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA) qui dirige Babacar Diagne doit sévir. On se demande également où est le CORED ? Où se trouvent Jamra et certaines associations de la société civile qui préfèrent lutter contre « Rangou » et qui se taisent face à une affirmation aussi grave de Pape Cheikh Diallo. Qu’attendent Guy-Marius Sagna et compagnie ? Doit-on laisser un inculte comme ce vicieux P. Cheikh Diallo se livrer à tous ses dérapages. Il faut se lever contre ce noir si complexé…par la couleur de sa peau, au moment où partout dans le monde, elles sont plus que nombreuses, ces personnes d’autres races qui luttent contre toutes formes de racisme.

Assurément, PD (Pape Diallo), il faut lui enlever le titre de Cheikh, n’honore guère le groupe de presse appartenant à la star planétaire Youssou Ndour, dont la chaîne de télévision se dit miroir du Sénégal. Un slogan qui garde tout un sens que ne doit entacher PD dans ses dérapages dont il habitue les téléspectateurs.

Voici le dérapage de PD…les paroles risquent de vous choquer…

