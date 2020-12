Covid en Mauritanie : Couvre-feu à partir de ce dimanche sur l’étendue du territoire

La Mauritanie prend les devants pour éviter une seconde vague de Covid-19. Et pour se faire, le ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation a annoncé aujourd’hui que le couvre-feu entrera en vigueur sur tout le territoire national, de 18 heures l’après- midi à 6 heures du matin, à compter de ce dimanche 13 décembre 2020.

Voici le texte intégral de ce communiqué :

« Dans le cadre de la poursuite des mesures de précaution prises contre la pandémie de Covid 19, le ministre de l’Intérieur et de la décentralisation annonce l’entrée en vigueur du couvre-feu sur l’ensemble du territoire national de six heures du soir à six heures du matin, à compter du dimanche 13 décembre 2020. En conséquence, le ministre de l’Intérieur et de la décentralisation appelle chacun à se conformer scrupuleusement aux règles et exigences appliqués dans de telles circonstances. »