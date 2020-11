Covid-France : De Faux tests vendus aux voyageurs à destination du Sénégal

Sept personnes ont été interpellées dans le cadre du démantèlement d’un trafic de faux certificats de tests négatifs au Covid-19, rapportent les médias français repris par Walf Quotidien. Lesdits tests négatifs étaient vendus illégalement à des passagers, à l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, à destination des aéroports africains dont l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) à une somme allant de 150 à 300 euros, soit entre 100 et 200 mille Fcfa.

Les faussaires présumés, six hommes et une femme âgés de 29 à 52 ans, sont poursuivis des chefs de faux, usage de faux et complicité d’escroquerie. Leur procès se tiendra en mars 2021. L’enquête a, aussi, permis la découverte (dans les téléphones portables des personnes interpellées) de plus de 200 faux certificats négatifs, faits sur place et permettant d’embarquer sur des vols internationaux.