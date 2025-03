Crise à la FSKDA : Le silence intriguant de la tutelle malgré les alertes répétées sur les dérives

Depuis l’année 2023, le Président de la Ligue Régionale de Karaté de Dakar ne cesse de tirer la sonnette d’alarme sur des manœuvres visant à déstabiliser et mettre en périls la fédération Sénégalaise de Karaté et Disciplines Associées (FSKDA).

Becaye Diop qui suit cette affaire de très près est d’avis que certains membres influents de la FSKDA orchestreraient un véritable complot pour prendre le contrôle de la Ligue Régionale de Karaté et poursuivent des pratiques de prévarication financière. À l’en croire, malgré des preuves accablantes et de nombreux courriers adressés à la Ministre des Sports, cette dernière est restée silencieuse, laissant le champ libre aux auteurs présumés de ces irrégularités.

Des Alertes Ignorées par la Ministre

« Dès sa nomination, la Ministre des Sports a été destinataire d’une documentation détaillée exposant les pratiques douteuses au sein de la Fédérationde Karaté. Par courrier électronique et en version physique, j’ai transmis toutes les pièces justificatives prouvant ses accusations. Pourtant, aucune réaction officielle n’a été enregistrée. Pire encore, j’ai été gravement injurié par des membres du Bureau de la Fédération. Malgré la gravité des faits et l’existence de preuves tangibles, la Ministre n’a pris aucune mesure pour condamner ces actes ou rappeler à l’ordre les responsables concernés », a expliqué le président de la Ligue Régionale de Karaté de Dakar.

Un Recours à la Primature et une Réponse Judiciaire

Face à l’inaction du Ministère des Sports, le Président de la Ligue s’est tourné vers le Premier Ministre. Ce dernier, réceptif à ses doléances, a mandaté son cabinet pour examiner le dossier et enclencher une procédure judiciaire via le Ministère de la Justice.

« Les enquêtes menées ont révélé des indices accablants, confirmant l’ampleur du scandale. Ces investigations ont conduit à l’arrestation de la quasi-totalité du Bureau Exécutif de la Fédération ainsi qu’au placement sous contrôle judiciaire de quatre dirigeants », a souligné Bescaye Diop.

Une Attitude Ministérielle Inexplicable

Le mutisme de la Ministre des Sports face à cette affaire soulève des interrogations légitimes. Comment expliquer son absence de réaction face à des preuves documentées ? Pourquoi n’a-t-elle pas diligenté une enquête interne avant que la justice ne prenne le relais ? S’agirait-il d’une négligence, d’une volonté de protection de certains acteurs, ou d’une incapacité à gérer des crises au sein du secteur sportif ? Autant de questions qui restent sans réponse selon M. Diop.

« Une gouvernance responsable aurait exigé une réponse immédiate et structurée. Dès les premières alertes, la Ministre aurait dû : accuser réception et analyser les dénonciations pour en mesurer la gravité. Ensuite, diligenter une enquête administrative pour vérifier les faits signalés.

La tutelle devrait aussi exiger des comptes de la part des dirigeants fédéraux mis en cause. Et ensuite prendre des sanctions contre les responsables en cas d’irrégularités avérées », a-t-il rappelé avant d’ajouter: « elle devrait également protéger les lanceurs d’alerte contre les représailles et intimidations et aussi transmettre le dossier à la justice si des infractions pénales étaient constatées. Madame le ministre devrait par la suite, engager des réformes structurelles pour renforcer la transparence et la gouvernance de la fédération ».

En omettant de réagir, la Ministre des Sports a laissé prospérer une crise qui a fini par exploser au grand jour. Aujourd’hui, alors que la justice s’est saisie du dossier et que des arrestations ont eu lieu, une question demeure : la Ministre des Sports assumera-t-elle enfin ses responsabilités ?

A.Saleh