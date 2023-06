Crise au Sénégal: Un discours pour des lendemains meilleurs

Chers compatriotes, ma seule boussole, ma seule préoccupation reste l’intérêt du PEUPLE sénégalais dont nul n’a le monopole de sa compréhension. Mon seul pays est le Sénégal et mon souhait est un retour au calme afin qu’on continue à travailler pour la paix et la prospérité de notre pays.

Je récuse et je condamne fermement l’aventurisme de ceux qui prêchent le chaos. Pour se développer notre pays a besoin de tous ses fils intègres et dignes avec la patrie en bandoulière.

La concurrence internationale qui attend nos enfants est une concurrence rude de l’excellence, de l’innovation, de production de qualité dans tous les domaines qu’ils soient industriels, agricoles, artistiques, scientifiques, culturels, sportifs, pharmaceutiques, artisanaux, etc…

Il nous faut continuer à recréer et réinventer notre pacte républicain, démocratique et social. Dans la responsabilité, dans l’exigence et dans l’honnêteté !

Aucune autre forme de dévolution du pouvoir, en dehors du cadre démocratique n’est souhaitable. Le Sénégal doit rester sur son orbite qui est adossé à une riche histoire de sacrifices de braves hommes et de femmes.

Ceci est ma conviction malgré la colère légitime de certains et la malheureuse impatience des autres. Continuons à redresser notre pays chers compatriotes, et cela demandera toutes nos énergies mais aussi nos intelligences et non les haines diffuses, les petits calculs personnels ou les envies de revanche. Sachons raison gardée.

– Aux forces de l’ordre j’apporte sans réserve mon soutien

– Aux forces de Défense je renouvelle sans répit ma confiance.

Rien ne permet de douter de leur patriotisme et de leur engagement pour la patrie. Rien !

Arrêtons de nous laisser dresser les uns contre les autres si nous voulons « faire pays» ensemble. Il appartient à chacun d’entre nous d’aller vers l’autre quelque soit ses opinions pour la construction de l’Etat que nous souhaitons. D’ailleurs ce débat qui posera la construction de cet Etat futur dans l’idée du processus continu d’amélioration, devra passer par la voie des urnes et qu’au moment du débat démocratique que chacun veuille apporter sa pierre à l’édifice. Et pour se faire chaque voix comptera, tout ceci devant se faire dans le respect de la cohésion nationale et de nos valeurs cardinales de djiom et de fayda. Méfions-nous chers compatriotes d’affaiblir notre État quelque soit ses imperfections ! Cet État est le garant de notre existence et le socle de notre vivre ensemble.

Je présente mes condoléances les plus attristées à toutes les familles éplorées et à toutes les familles religieuses et coutumières et aussi à chaque senegalais pris individuellement : Siggi léne ndigaalé.

La douleur qui nous habite suite à ses pertes déplorables nous oblige. Des lendemains meilleurs nous attendent tous ensemble, notre force sera notre cohésion et cette capacité que nous avons toujours eu à nous retrouver et à agir pour l’intérêt supérieur de la nation.

Mohamed Ly

Président du Think Tank IPODE.