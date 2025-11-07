Crise dans les médias sénégalais : Le SYNPICS et le CJRS tirent la sonnette d’alarme

Le Syndicat des Professionnels de l’Information et de la Communication du Sénégal (SYNPICS) et la Convention des Jeunes Reporters du Sénégal (CJRS) ont publié un communiqué conjoint pour exprimer leur vive inquiétude face à la situation difficile que traversent plusieurs organes de presse sénégalais, actuellement engagés — ou sur le point de l’être — dans des procédures de restructuration interne.

Les deux organisations professionnelles dénoncent des mesures qui, bien que motivées par des contraintes économiques réelles, entraînent dans plusieurs rédactions des réductions de salaires, des licenciements et un allongement des retards de paiement. Elles alertent sur les conséquences graves que ces évolutions pourraient avoir sur la stabilité des entreprises de presse, la qualité du travail journalistique et le moral des professionnels du secteur.

Conscients des défis structurels qui pèsent sur les médias sénégalais, le SYNPICS et le CJRS réaffirment leur engagement indéfectible en faveur de la défense des droits des travailleurs et de la promotion de conditions de travail décentes et équitables. Ils appellent à une responsabilité collective et à une meilleure cohésion au sein de la profession pour préserver la dignité du métier.

Dans leur déclaration, les deux organisations exhortent les dirigeants de presse à privilégier le dialogue social, la transparence et la concertation avec les représentants du personnel avant toute décision susceptible d’affecter les emplois. Elles invitent également le ministère de la Fonction publique, du Travail et des Relations avec les Institutions, ainsi que celui de la Communication, des Télécommunications et de l’Économie numérique, à veiller au strict respect des droits des travailleurs conformément aux lois et conventions en vigueur.

Enfin, le SYNPICS et le CJRS rappellent que la sauvegarde du pluralisme médiatique et de la liberté de la presse passe avant tout par la protection du capital humain, considéré comme le socle de toute entreprise d’information. Ils appellent à un engagement collectif et solidaire pour éviter une crise sociale susceptible d’affaiblir davantage le paysage médiatique national.