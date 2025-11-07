Mobilisation pour le Tera-Meeting : Pape Ousseynou Pouye répond aux critiques

À la veille du grand Tera-Meeting du Pastef prévu ce 8 novembre, Pape Ousseynou Pouye a réagi aux critiques émises à propos de la mise à disposition de bus et de collations pour les participants. Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, il a tenu à rappeler que le Pastef a toujours reposé sur la solidarité et l’engagement volontaire de ses membres.

« À ceux ou celles qui disent que nous perpétuons les pratiques du système en mettant à disposition des bus et des collations, je réponds simplement que le Pastef a toujours été un parti bâti sur la solidarité et l’entraide », a affirmé le militant.

Soulignant le caractère désintéressé de son action, Pape Ousseynou Pouye a précisé n’occuper aucun poste politique et ne bénéficier d’aucun financement public ou politique. « Je n’ai aucun poste politique, aucun fonds public, aucun financement politique, aucun marché. Et pourtant, j’ai choisi de mettre une dizaine de bus à disposition pour le meeting », a-t-il déclaré.

Pour lui, cette initiative s’inscrit dans une démarche collective et sincère. « Nous sommes nombreux dans ce parti à ne pas chercher à se sucrer sur le dos du peuple, mais à œuvrer sincèrement pour la réussite du projet Pastef. Nous louerons des bus, nous offrirons des sandwichs, nous distribuerons de l’eau. Mais cet argent, ce soutien, ces efforts — tout cela vient de notre travail honnête et de notre volonté de contribuer à notre manière au destin collectif », a-t-il ajouté.

Pape Ousseynou Pouye a appelé les militants à une mobilisation totale pour faire du Tera-Meeting une démonstration de force historique. « Tous mobilisés pour la plus grande démonstration politique de l’histoire du Sénégal ! », a-t-il lancé avec enthousiasme.