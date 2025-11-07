Assemblée nationale : Serigne Mame Mor Mbacké Mourtada reçu par El Malick Ndiaye

Le président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, a reçu ce jeudi Serigne Mame Mor Mbacké Mourtada, guide religieux reconnu, venu lui rendre une visite de courtoisie.

Cette rencontre a été l’occasion pour le président du Parlement de saluer le rôle majeur que joue le marabout dans le domaine de l’éducation et de la formation religieuse au Sénégal. À travers son vaste réseau d’écoles coraniques Al Azhar, Serigne Mame Mor Mbacké Mourtada œuvre depuis de nombreuses années à la promotion d’une foi éclairée, au service du savoir et de la jeunesse.

El Malick Ndiaye a tenu à rendre hommage à son hôte pour ses actions sociales et éducatives, ainsi que pour sa contribution déterminante à la transmission du savoir religieux et technique. Il a également souligné la place centrale que le guide accorde à la formation morale et spirituelle des jeunes Sénégalais, considérée comme un pilier essentiel du développement humain et social du pays.

Le président de l’Assemblée nationale a en outre salué la dimension internationale des initiatives de Serigne Mame Mor Mbacké Mourtada, à travers les Maisons de Serigne Touba implantées dans plusieurs pays. Ces structures, a-t-il rappelé, participent activement au rayonnement spirituel, culturel et diplomatique du Sénégal à l’étranger.

En conclusion, El Malick Ndiaye a exprimé sa profonde reconnaissance envers Serigne Mame Mor Mbacké Mourtada pour son dévouement constant au service de la paix, de l’éducation et du rayonnement spirituel du Sénégal.