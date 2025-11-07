Vaste remaniement au sein de la gendarmerie nationale

Le décret présidentiel, portant la signature du Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et daté du 15 octobre 2025, a officialisé une série de nominations d’officiers de la Gendarmerie nationale à d’importants postes militaires, avec effet au 1er septembre 2025. Cette vague de nominations touche des commandements territoriaux, des postes de formation, et des fonctions stratégiques au sein de l’État-Major. Plusieurs officiers de haut rang ont été affectés à des postes clés de la hiérarchie militaire.