Vague du désespoir…un grand défi se dresse face au régime de Diomaye-Sonko

Les scènes de foule immense devant les locaux de « Diodio Glow Skin » pour une simple offre d’emploi, relayées massivement sur les réseaux sociaux, sont plus qu’une anecdote : elles sont le miroir criant d’une réalité socio-économique lancinante au Sénégal. Si l’affluence massive a pu être cocasse ou désarçonnante, elle a surtout replacé, avec une urgence déconcertante, la question du chômage de masse, en particulier chez les jeunes, au cœur du débat national.

Cette « marée humaine » n’est pas un cas isolé. Elle fait écho à la situation similaire de janvier dernier au Bureau d’Accueil, d’Orientation et de Suivi (BAOS) de Sacré-Cœur, où des centaines de jeunes s’étaient pressés pour des postes d’ouvriers agricoles saisonniers en Espagne. Ces deux événements, aussi différents soient-ils dans leur contexte (secteur privé local contre programme d’émigration légale), dessinent un tableau commun : celui d’une jeunesse prête à tout pour trouver une place dans le marché du travail, symbolisant un désespoir économique profond.

Les chiffres de l’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) viennent étayer cette observation. Le taux de chômage élargi a connu des fluctuations préoccupantes : après un pic à 26,2% au premier trimestre 2022 sous l’administration Macky Sall, il s’était brièvement amélioré avant de reprendre une trajectoire haussière, atteignant 23,2% au T1 2024. Même si l’arrivée au pouvoir de Pastef a coïncidé avec une légère baisse à 21,7% en mars 2025, le taux reste à un niveau excessivement élevé, illustrant l’ampleur du défi qui attend les nouvelles autorités.

La réponse politique traditionnelle, axée sur la formation professionnelle et technique, montre ses limites. Malgré les centaines de milliards investis, le Document de Programmation Budgétaire (Dpbep 2026-2028) révèle que la croissance des effectifs a ralenti et que le nombre d’inscrits dans les programmes de formation est inférieur aux objectifs. Pire, le taux de réussite aux examens professionnels (68,62%) est en deçà de la cible, remettant en question la pertinence et l’efficacité du dispositif actuel face aux besoins réels du marché et des jeunes.

Au-delà de l’adéquation formation-emploi, d’autres facteurs économiques structurels sont en jeu : une croissance économique qui peine à être suffisamment inclusive et créatrice d’emplois décents, un secteur informel dominant qui absorbe une grande partie des travailleurs mais offre peu de sécurité, et un déficit d’investissement massif dans des secteurs porteurs de valeur ajoutée et d’emplois qualifiés.

Dans ce contexte, les manifestations de masse de demandeurs d’emploi résonnent comme un avertissement politique clair. Il est impératif que le gouvernement de PASTEF (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité) arrivé au pouvoir avec la promesse d’une rupture et d’un changement profond pour la jeunesse, entende ce cri du cœur. L’urgence n’est plus à la simple évocation du problème, mais à l’implémentation rapide et concrète de solutions à la hauteur du désespoir ambiant.

Ce 8 novembre, le parti au pouvoir tient son meeting. Si la mobilisation des bases est essentielle pour la vie politique d’un mouvement, elle ne doit pas faire écran à la réalité sociale. Le message doit être sans ambiguïté : le succès d’un rassemblement est mineur face à l’impératif de créer des millions d’emplois durables pour la jeunesse sénégalaise.

Pastef s’est toujours appuyé sur la jeunesse comme pierre angulaire de son projet, comme fer de lance de sa vision. Les jeunes ont été les principaux acteurs du changement. Le moment est venu pour le nouveau régime de transformer cette confiance politique en opportunités économiques tangibles. « Le Projet » ne peut réussir si sa base électorale, sa force vive, est condamnée à l’oisiveté ou à la débrouille précaire.

L’enjeu n’est pas seulement économique ; il est social et sécuritaire. La résolution de la problématique du chômage doit être érigée en priorité absolue, au-dessus de tout autre agenda. Les images de la « Diodio Glow Skin » ne doivent pas être oubliées ; elles doivent servir de piqûre de rappel constante que la vraie rupture sera jugée à l’aune de la dignité et de l’emploi offerts à la jeunesse du Sénégal.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn