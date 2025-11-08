Un père violent est ligoté et bâillonné par sa famille…il meurt étouffé

Le corps sans vie d’un homme de 62 ans a été retrouvé jeudi soir à son domicile de Cergy, dans le Val d’Oise.

Les secours, arrivés sur les lieux, ne sont pas parvenus à réanimer le sexagénaire. Le décès a été prononcé peu après 22h00.

Ce père de famille était violent et alcoolique.

Hier soir, l’homme ivre aurait commis des violences envers sa famille. Pour le calmer, sa femme et ses trois enfants auraient été contraints de le ligoter et le bâillonner avec du ruban adhésif.

Puis la famille, constatant qu’il ne respirait plus, aurait tenté en vain de le ranimer, avant d’appeler les secours.

L’épouse, âgée de 52 ans, et les trois enfants, âgés de 23, 24 et 25 ans, ont été interpellés et placés en garde à vue.

Source : F D