Crise de la presse sénégalaise…Des «Pseudo-Journalistes» tuent la profession

Une nouvelle affaire judiciaire impliquant une chroniqueuse d’une chaîne en ligne pour des propos jugés injurieux et à caractère ethnique vient de mettre en lumière la crise profonde qui secoue la presse sénégalaise. La plainte déposée ce 1er octobre fait suite à la diffusion d’une vidéo et vise directement une professionnelle des médias pour atteinte à l’honneur d’une communauté et pour des injures publiques. Cette procédure, initiée par un syndicaliste et des proches d’un ancien chef d’État, souligne l’impact dévastateur que peuvent avoir certains discours médiatiques sur le tissu social et alerte sur les dérives qui gangrènent la profession.

Ces incidents successifs ne sont pas des cas isolés ; ils révèlent une dérive où l’information cède trop souvent la place à la provocation, à l’insulte et au sensationnel. Le métier, autrefois garant de la rigueur et contre-pouvoir essentiel, est aujourd’hui colonisé par des individus qui se comportent davantage en militants politiques ou en « guerriers » partisans qu’en professionnels. Les plateaux de télévision, les radios et les espaces en ligne se transforment en arènes, où l’objectif n’est plus d’informer avec objectivité, mais de frapper, de choquer et de plaire à une base partisane, au mépris de toute éthique journalistique.

Cette situation est exacerbée par une médiocrité rampante et l’infiltration d’acteurs qui ne respectent aucune des règles fondamentales du métier. Les exigences de formation, de mesure et de connaissance semblent s’être évanouies, laissant le champ libre à ceux qui rivalisent dans la crasse verbale et la production d’insanités. Le phénomène est tel que l’on assiste à une inversion des valeurs : plus un propos est outrageant ou sans fondement, plus son auteur gagne en visibilité et en audience. Cette course à l’indécence est en train de détruire la crédibilité et l’image de l’ensemble de la corporation, salissant ceux qui font leur travail avec intégrité.

L’une des conséquences les plus graves de ces dérapages est la menace qui pèse sur la cohésion nationale. Lorsque des propos à caractère ethnique ou des attaques personnelles sont relayés publiquement par des figures médiatiques, le journalisme cesse d’être une mission d’intérêt public pour devenir un vecteur de haine et d’intolérance. Ces agissements rappellent dangereusement l’instrumentalisation des médias à des fins de division, mettant en péril la paix sociale que la presse est censée protéger.

Face à cette crise, les instances professionnelles et les journalistes eux-mêmes doivent assumer leurs responsabilités. Le silence et l’attentisme des organisations de presse face aux dérives de leurs membres ne font qu’entériner le discrédit. Il est impératif de cesser l’hypocrisie : si un journaliste souhaite s’engager politiquement ou régler des comptes, il doit le faire en tant que simple citoyen, et non en utilisant la tribune et l’autorité que lui confère son titre pour s’adonner à des injures publiques.

Un surssaut immédiat et ferme est nécessaire. La profession doit se rappeler ses fondements : informer, sensibiliser, éduquer et servir de contre-pouvoir éclairé. Cela ne peut se faire sans un respect inconditionnel de la déontologie, qui exige rigueur, vérification des faits, neutralité, et un refus catégorique de toute complaisance ou instrumentalisation politique. Le journalisme n’est pas un champ de bataille idéologique, mais une mission d’intérêt général qui interdit de se métamorphoser en simple griots au service d’intérêts partisans.

Il est temps pour la presse de revenir à l’essence de son rôle : l’honnêteté, l’équilibre et le respect de la dignité humaine ne sont pas des options, mais les piliers inaliénables d’une presse démocratique, crédible et utile. L’existence de professionnels intègres qui continuent de faire leur travail avec probité et sans parti pris montre qu’un autre journalisme est possible et nécessaire.

L’heure est au choinécessaire ! Soit la corporation s’organise pour condamner fermement et sanctionner ces pratiques afin de redonner au journalisme toute sa noblesse et sa crédibilité, soit elle continue à se taire et devient complice du naufrage, risquant d’enterrer définitivement son rôle vital dans la société et de perdre la confiance du public. L’avenir de la presse dépend de la capacité de ses acteurs à exiger et à appliquer l’éthique.

La justice fera son travail sur cette affaire spécifique, mais la profession doit faire le sien en rétablissant l’ordre éthique et en réaffirmant l’importance de la responsabilité éditoriale face aux mots.

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn