Karim Meissa Wade : L’incontournable Réalité Du Pds (Par Saa Kadior)

Croire en Dieu s’est aussi reconnaitre la compétence de l’autre même si cela n’est pas en vous.

Cette loi divine n’est nullement un décret de supériorité mais c’est tout simplement la sentence du maître des cieux et de la terre.

Après cette prémisse destinée aux bons croyants, non pas pour leurs donner une leçon de morale mais pour un simple rappel, je dirais:

Qui plus que Karim Meissa Wade a le meilleur profil pour être le secrétaire général du PDS ???

– Ses relations internationales pour dire son carnet d’adresse sied en sa faveur.

– ⁠Il a été Ministre du « ciel et de la terre »comme disait ses détracteurs sans savoir que cela allait plus tard être un atout.

– ⁠Les projets et réalisations du Président WADE ont été conduits d’une main de maître grâce à son ingénierie dans le domaine des finances.

– ⁠Cerise sur le gâteau, son bourreau pour se débarrasser de lui l’envoie au Quatar comme pour lui dire « tenez-vous prêt !! », bien qu’il pensait le détruire à jamais. Il est entrain d’y accumuler beaucoup d’expérience qui lui servira pour hisser notre pays au rang de pays émergent.

– ⁠Sa réserve d’homme d’état, son silence désarmant et le respect qu’il a aux socles qui définissent notre société plaident en sa faveur ( obéissance envers son guide religieux)….

Ce qui est paradoxal est que tout le monde reconnait que les instances du parti ne fonctionnent plus et nous parle de textes. Nous ne savons plus qui est qui et pourtant d’aucuns s’entêtent à encore nous parler de respect des textes….

Les textes mes chers frères sont portés par des Hommes et si le troupeau s’est égaré ALORS, tous les moyens sont bons pour pouvoir les retrouver, les regrouper.

Nous sommes dans l’obligation de renaître de nos centres. Dès lors, il n’y a plus de textes qui vaillent devant notre impérative nécessité de survie.

Voulez-vous que le parti recommence à fonctionner ou voulez-vous une pérenne agonie???

Pour que ce parti retrouve son lustre d’antan, ma conviction est qu’il faut élire Karim Meissa Wade SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU PDS.

L’écrasante majorité des membres du PDS qui sont restés et qui résiste encore malgré les problèmes sont ceux qui portent un réel espoir sur Karim. Personne parmi ceux qui font la grosse tête ⁠ne peuvent drainer dix personnes derrière eux. L’héritage affectif de Wade ne peut être transmis qu’à lui et cela est une réalité palpable.

Alors je dirais chers frères et sœurs, acceptons l’inévitable réalité de ce choix obligé et réalisable.

Que toutes les fédérations se réunissent en vote pour la proposition de Karim comme Secrétaire Général, vous verrez que les jeux seront faites et l’avenir du parti réécrit en lettre d’or.

De grâce je suis entrain de vous montrer la lune , ne suivez surtout pas mon doigt.

Fraternellement !!!

Saa kadior Pape Sarr