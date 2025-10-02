Ousmane Sonko installe officiellement le Conseil National du Numérique

Le Premier ministre Ousmane Sonko a procédé, ce jeudi 2 octobre 2025, à l’installation officielle du Conseil National du Numérique (CNN) du Sénégal. Dans son allocution, le Chef du Gouvernement a souligné l’importance stratégique du numérique, rappelant qu’il figure parmi les priorités du Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, dans le cadre de l’Agenda national de Transformation.

Composé de vingt personnalités issues du secteur public, du secteur privé et de la société civile, le Conseil National du Numérique est un organe consultatif placé sous la coordination stratégique de la Primature. Il aura pour mission de proposer des recommandations sur les politiques nationales en matière de numérique, d’accompagner la mise en œuvre des projets structurants, de stimuler l’innovation et l’entrepreneuriat, et de favoriser le développement d’une économie digitale créatrice d’emplois.

Le CNN veillera également à renforcer la coordination entre les initiatives publiques et privées et à promouvoir l’inclusion numérique, la cybersécurité ainsi que la protection des données personnelles.