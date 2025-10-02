Placés sous mandat de dépôt…Lamignou Darou et Boy Dakar seront jugés le

Déférés ce jeudi matin par la Division spéciale de cybersécurité pour discours contraires aux bonnes mœurs, les deux militants de Pastef, Lamignou Darou et Boy Dakar, viennent d’être placés sous mandat de dépôt, selon Seneweb. Les deux influenceurs seront jugés le mercredi 8 octobre 2025, d’après Maitre Famara Faty.

Le premier nommé avait proféré des propos injurieux à l’endroit des participants de la marche pacifique organisée par le collectif Rappel à l’ordre. Le second influenceur aurait tenu des propos outrageants à l’endroit de l’ancien président Macky Sall.