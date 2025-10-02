Noo Lank alerte sur la situation des travailleurs du Radisson Diamniadio

Le Collectif Noo Lank a rendu visite ce dimanche matin aux travailleurs de l’hôtel Radisson de Diamniadio, où une situation sociale tendue suscite de vives préoccupations. Selon le collectif, des licenciements massifs auraient été opérés au sein de l’établissement, ainsi que des pratiques assimilées à de la concurrence déloyale.

D’après leurs déclarations, 26 employés auraient été licenciés en décembre 2024, puis 19 autres en août 2025. Plus récemment, 143 travailleurs auraient également été remerciés, une décision attribuée à la direction de l’hôtel. Le Directeur général, Cihat Cicek, aurait indiqué qu’il s’agissait d’une mesure prise par la maison mère à Istanbul.

Le collectif dénonce par ailleurs un transfert supposé de clients et de personnel vers un autre établissement, le Courtyard by Marriott, situé à proximité et également dirigé par M. Cicek. Ils estiment que ces pratiques compromettent l’avenir du Radisson Diamniadio et qualifient la situation de « sabotage manifeste ».

À cela s’ajouteraient, toujours selon Noo Lank, des procédures judiciaires engagées contre les travailleurs, convoqués par la gendarmerie à la suite d’une plainte déposée par la direction.

Le collectif interpelle l’État du Sénégal, notamment le ministère du Tourisme, pour qu’il prenne des mesures afin de protéger les emplois et de préserver la souveraineté économique.

Pour l’heure, ni la direction du Radisson Diamniadio ni les autorités compétentes n’ont officiellement réagi à ces accusations.