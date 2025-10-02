CNRA : Mamadou Oumar Ndiaye annonce la tolérance zéro face aux dérives médiatiques

À Dakar, ce jeudi, Mamadou Oumar Ndiaye, président du Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel (CNRA), a annoncé une nouvelle orientation stricte face aux dérives médiatiques. Lors d’un atelier réunissant rédacteurs en chef et responsables de programmes audiovisuels, il a dévoilé une politique de « tolérance zéro » dans le but de protéger les valeurs fondamentales du Sénégal.

Le CNRA entend faire respecter des principes clés tels que la vie privée, l’intégrité territoriale, la diversité culturelle, la cohésion religieuse et les bonnes mœurs. « Désormais, aucune entorse ne sera tolérée. La fermeté sera de mise », a affirmé M. Ndiaye, soulignant que les institutions, l’unité nationale et toutes formes de diversité sont également couvertes par les textes réglementaires.

Avant toute sanction, l’organe de régulation privilégiera la pédagogie. « Un avertissement général sera lancé, dans l’espoir qu’il suffise à éviter des mesures plus sévères », a précisé le président du Cnra repris par nos confrères de Seneweb.

Il a également dénoncé les comportements irresponsables de certains acteurs médiatiques, qu’il qualifie de « francs-tireurs », nuisant à la réputation d’une presse longtemps saluée comme l’une des plus crédibles d’Afrique francophone.

Le CNRA alerte par ailleurs sur les dangers que représentent certaines dérives médiatiques dans les zones frontalières, notamment à Kédougou et Tambacounda, où elles pourraient favoriser l’implantation de mouvements djihadistes.

Mamadou Oumar Ndiaye a pointé le manque de ressources et l’absence de relais régionaux, qui compliquent le suivi des contenus diffusés localement. Il appelle à un renforcement des moyens pour déployer des antennes décentralisées et des outils de surveillance, à l’image de ce qui se fait dans d’autres pays du continent.