Ouverture des dossiers liés aux événements de 2021 à 2024 : Pape Abdoulaye Touré entendu ce vendredi

L’Initiative Zéro Impunité (IZI) et le mouvement Sénégal Notre Priorité (SNP) ont annoncé ce jeudi 2 octobre 2025 l’ouverture officielle des dossiers liés aux événements politiques survenus entre 2021 et 2024, suite à un soit-transmis du Procureur de la République.

Dans ce cadre, Pape Abdoulaye Touré, victime de torture, membre fondateur de l’IZI et coordonnateur du SNP, sera entendu ce vendredi 3 octobre à 10h par la Section de Recherches de Colobane. Il sera la première victime auditionnée dans le cadre de cette procédure, lit-on dans un communiqué.

Les deux organisations soulignent que « le temps de la justice et l’heure de la vérité ont sonné ».