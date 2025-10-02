Nouvelle plainte contre Ngoné Saliou Diop pour propos jugés à caractère ethnique

Ce jeudi 2 octobre 2025, l’avocat Me Abou Alassane Diallo a déposé, au nom de plusieurs organisations réunies dans le Collectif pour la Défense de la Cohésion Nationale, une plainte contre la journaliste Ngoné Saliou Diop.

Les associations plaignantes — ARP, Tabital Pulaagu Sénégal, Kisal Deeyirde Pulaagu et le Mouvement des Élèves et Étudiants Foulbés (MEEF) — l’accusent d’injures publiques, de diffamation, d’insultes à caractère ethnique et d’incitation à la haine. Ces faits seraient liés à des propos tenus le 30 septembre dernier, en langue wolof, sur la plateforme digitale Sans Limites.

Dans son intervention, Ngoné Saliou Diop aurait tenu des déclarations visant directement la communauté pulaar, et plus particulièrement le groupe des Diawando. Des paroles jugées « d’une extrême gravité » par les plaignants, qui estiment qu’elles portent atteinte à l’honneur et à la dignité de cette communauté, tout en menaçant la cohésion nationale.

La plainte, enregistrée au parquet de Dakar sous le numéro N°18408, s’appuie sur plusieurs dispositions du Code pénal sénégalais (articles 248, 258, 261, 262 et 431-43), réprimant les injures, la diffamation et l’incitation à la haine par voie numérique. Elle invoque également l’article 5 de la Constitution, qui interdit toute discrimination raciale, ethnique ou religieuse, ainsi que toute propagande régionaliste portant atteinte à l’unité nationale.

Le Collectif appelle les autorités judiciaires à agir rapidement et avec fermeté. « Tous les citoyens doivent être égaux devant la loi », rappelle Me Diallo, qui affirme que Ngoné Saliou Diop serait coutumière de tels propos.