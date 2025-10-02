Touba : Une vieille dame de 66 ans arrêtée avec plus de 4 kilos de « Yamba »

M. Diongue, une commerçante de 66 ans habitant à Guédé, à Touba, a été placée en garde à vue au commissariat spécial de la Ville sainte pour trafic de chanvre indien.

D’après Libération, qui donne l’information dans son édition de ce jeudi, M. Diongue a été coincée par le «Kurel sam wormay Touba», une unité de la communauté Baye Fall qui se donne pour mission de veiller à l’orthodoxie dans la cité religieuse. Un des responsables de l’entité, repris par le journal, rapporte qu’après avoir reçu l’information selon laquelle la mise en question s’adonnait au trafic de drogue, le «Kurel» l’a mise en filature.

L’initiative s’avéra payante puisque la sexagénaire a été surprise transportant un demi-bloc de chanvre indien dans un seau. Et la descente à son domicile a permis de saisir huit blocs de la même drogue, soit 4,7 kilos, précise Libération.

M. Diongue sera mise à la disposition du commissariat spécial de Touba. «Interrogée, la dame a déclaré, sans plus de précision, que c’est un certain Ousseynou qui lui aurait remis la drogue. Elle a été gardée à vue dans le cadre de l’enquête ouverte», renseigne le quotidien d’information.