le ministère de la santé et de l'Action sociale (MSAS)

Sénégal : Situation des épidémies de Fièvre de la Vallée du Rift et de Mpox

Le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique a publié, ce jeudi 2 octobre 2025, un point sur l’évolution des épidémies en cours au Sénégal.

Concernant la Fièvre de la Vallée du Rift (FVR), le pays a enregistré 56 cas confirmés depuis le début de l’épidémie, dont 8 décès. La région de Saint-Louis est la plus touchée avec 54 cas, suivie de Louga (1 cas, guéri) et Matam (1 cas, guéri).

S’agissant de la Mpox, 5 cas confirmés ont été recensés depuis le 22 août, tous dans la région de Dakar. Un patient est déclaré guéri et aucun décès n’a été signalé.

Le ministère appelle la population à la vigilance et au respect strict des mesures de prévention, tout en encourageant la collaboration avec les agents de santé pour freiner la propagation.