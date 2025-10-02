Décès de Léopold Diouf : Le programme des obsèques

Xibaaru est plongé dans la tristesse après le décès de l’un de ses plus fidèles compagnons de route, Léopold Diouf, affectueusement appelé Léo. Présent dès les débuts de l’aventure, il a contribué avec passion et expertise au développement du média, particulièrement dans le domaine informatique. Son engagement, sa disponibilité et son attachement indéfectible à ce projet resteront gravés dans les mémoires.

Au-delà de son rôle de collaborateur, Léopold Diouf était considéré comme un véritable membre de la famille Xibaaru. Son départ laisse un vide immense au sein de la rédaction et dans le cœur de tous ceux qui l’ont connu. Le programme des obsèques est établi comme suit :

La messe sera célébrée vendredi 3 octobre 2025 à 11h à l’église Notre Dame des Anges de Ouakam, suivie de l’inhumation au cimetière Saint Lazare, où la famille recevra les condoléances. Une cérémonie de funérailles aura ensuite lieu dans son village natal, à Makka Kahone, le samedi 11 octobre 2025.