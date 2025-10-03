Un enfant de 3 ans mordu au visage par le chien de la famille

Les faits se sont déroulés mercredi après-midi à Villerupt, en Meurthe-et-Moselle.

Vers 15H00, un enfant de 3 ans se trouvait au domicile familial lorsqu’il a été attaqué par le chien de ses parents.

Le petit garçon a été mordu au visage par l’American staff. Le père était sur place et a pu intervenir pour sauver son enfant.

Une dizaine de pompiers et une équipe du Smur, arrivés sur les lieux, ont pris en charge la victime.

L’enfant a été transporté par hélicoptère à l’hôpital de Vandœuvre-lès-Nancy. Ses jours ne sont plus en danger mais il gardera des séquelles physiques.

L’American staff, qui pèse une trentaine de kilos, sera euthanasié ce jeudi.

Source : F D