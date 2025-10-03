Grand Yoff : Deux individus interpellés pour association de malfaiteurs

Le Commissariat d’arrondissement de Grand Yoff a procédé, le 2 octobre 2025, à l’interpellation de deux individus présumés membres d’un gang. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, vol en réunion avec usage d’armes blanches et de tessons de bouteille.

Selon les premiers éléments de l’enquête, une victime a déclaré avoir été agressée à l’arrière du marché du quartier Arafat par un groupe de jeunes armés de couteaux et de tessons de bouteille. Ces derniers ont tenté de lui voler sa moto.

Grâce à l’intervention rapide des riverains, la tentative de vol du deux-roues a échoué. Toutefois, les assaillants ont réussi à dérober une somme d’argent avant de prendre la fuite.

Les investigations lancées immédiatement après les faits ont permis d’identifier et d’arrêter deux des principaux mis en cause. Placés en garde à vue, ils seront présentés à la justice à l’issue de l’enquête qui se poursuit.