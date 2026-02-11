Crise universitaire : Les instructions du président Diomaye

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a donné, ce mercredi en Conseil des ministres, des instructions fermes au gouvernement en vue de moderniser et de stabiliser durablement le secteur de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, marqué par des crises.

Qualifiant ce secteur de « névralgique » pour la réussite de la Vision Sénégal 2050, le chef de l’État a souligné la complexité des problématiques qui l’affectent, tout en appelant à des solutions structurelles et consensuelles, lit-on dans le communiqué du Conseil des ministres.

Après s’être incliné devant la mémoire de l’étudiant Abdoulaye Ba, décédé dans un contexte de tensions universitaires, il a présenté ses condoléances à sa famille, à la communauté universitaire et à l’ensemble du peuple sénégalais.

Bassirou Diomaye Faye a demandé l’alignement du système d’enseignement supérieur et de recherche sur les meilleurs standards internationaux.

Le chef de l’État a instruit le gouvernement d’instaurer un dialogue permanent avec toutes les composantes de la communauté universitaire, afin d’assurer le respect des calendriers académiques, des prescriptions du système LMD ainsi que des règles de gouvernance administrative, budgétaire et financière des universités publiques et des centres des œuvres sociales.

Le président de la République a, enfin, insisté sur la nécessité d’accélérer la validation consensuelle des recommandations issues des concertations relatives à l’Agenda national de transformation de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation