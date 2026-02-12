Crise à l’UCAD…Pourquoi la stratégie du « bras de fer » est un mauvais calcul

Le campus de l’Université Cheikh-Anta-Diop de Dakar (UCAD) est redevenu le théâtre d’une tragédie nationale avec le décès brutal d’Abdoulaye Ba, étudiant en chirurgie dentaire. Face à cette situation inflammable, la communication gouvernementale de ce mardi 10 février, marquée par une posture de justification sécuritaire, interroge sur la stratégie adoptée par l’exécutif. En pointant du doigt une prétendue radicalisation et en questionnant la légitimité des leaders étudiants, le régime semble s’engager dans une voie périlleuse qui, loin d’éteindre l’incendie, risque de cristalliser les rancœurs.

La sortie coordonnée des ministres de la Justice, de l’Intérieur et de l’Enseignement supérieur a laissé transparaître une volonté de rejeter l’intégralité de la responsabilité sur les épaules des étudiants. En invoquant des « renseignements » sur des destructions imminentes pour légitimer une intervention musclée, le gouvernement occulte la genèse profonde du conflit : le retard chronique du paiement des bourses. Cette approche, perçue comme un déni des dysfonctionnements administratifs, risque de braquer une jeunesse déjà meurtrie par la perte d’un de ses pairs.

L’attaque frontale du ministre Daouda Ngom contre le profil personnel de certains délégués, qualifiés de « professionnels de l’université » sous influence politique, constitue une erreur tactique majeure. S’attaquer aux individus plutôt qu’aux problèmes structurels est une manœuvre qui fragilise le respect mutuel nécessaire à toute sortie de crise. En décrédibilisant les interlocuteurs légitimes des étudiants, l’État se prive de partenaires capables de canaliser la base, ouvrant ainsi la porte à une contestation inorganisée et, par définition, plus incontrôlable.

Parallèlement, une certaine virulence s’est emparée des réseaux sociaux, où des partisans du régime ou des citoyens exaspérés s’en prennent violemment aux étudiants. Ces attaques numériques ne font que jeter de l’huile sur le feu. Le gouvernement a la responsabilité morale de ne pas laisser s’installer un climat de stigmatisation envers la communauté estudiantine. Transformer l’étudiant en « ennemi de l’ordre public » est un raccourci dangereux qui occulte son statut de futur cadre de la nation et de victime d’un système à bout de souffle.

Le Collectif des amicales de l’UCAD n’a pas tardé à réagir, dénonçant une « posture paradoxale » et une manipulation des faits. En affirmant que les preuves vidéos du gouvernement sont anachroniques, les étudiants placent le débat sur le terrain de la vérité factuelle. Dans un État de droit, la transparence est le seul remède à la méfiance. Le refus de toute contradiction lors de la conférence de presse ministérielle ne fait que renforcer l’impression d’un monologue autoritaire là où une explication sincère était attendue.

L’histoire politique du Sénégal nous enseigne que le milieu universitaire est un baromètre social d’une extrême sensibilité. Se braquer contre la jeunesse estudiantine est rarement une stratégie gagnante pour un pouvoir en quête de stabilité. Le risque est de voir le mouvement se radicaliser par pur instinct de survie face à ce qu’il perçoit comme une injustice d’État. La dignité des étudiants, invoquée dans leur dernier communiqué, est un moteur de mobilisation bien plus puissant que n’importe quel mot d’ordre politique.

L’urgence est aujourd’hui à la désescalade. Le gouvernement doit comprendre que la force publique peut restaurer l’ordre, mais jamais la paix sociale. Il est impératif de quitter le terrain de la rhétorique guerrière et des accusations de « manipulation extérieure » pour revenir à l’essentiel : la résolution technique et définitive de l’alignement des calendriers de bourses. La reconnaissance explicite des torts partagés serait un premier pas vers une réconciliation nécessaire.

Ramener les étudiants de la rue vers la table des négociations doit être l’unique boussole de l’action gouvernementale. Cela demande de la hauteur de vue, de l’empathie et, surtout, un respect scrupuleux des franchises universitaires. Le dialogue ne doit pas être un simple exercice de communication, mais un espace de négociation réelle où les revendications liées aux conditions de vie et d’études sont traitées avec le sérieux que requiert l’avenir de la nation.

Le régime gagnerait à troquer son armure pour une main tendue. Dans cette crise, le vainqueur ne sera pas celui qui aura fait preuve de la plus grande fermeté, mais celui qui aura su restaurer la confiance. Pour éviter que l’UCAD ne s’enfonce dans un cycle de violence cyclique, l’État doit impérativement privilégier la voie de l’apaisement institutionnel plutôt que celle de la confrontation médiatique et policière.

