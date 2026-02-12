Deux cadavres de bébé découverts dans un congélateur…une femme est recherchée

Mardi, les gendarmes ont été alertés de la présence d’un corps d’un bébé dans le congélateur d’une maison à Aillevillers-et-Lyaumont, en Haute-Saône.

Arrivés sur les lieux, les militaires n’ont pas découvert un mais deux cadavres de nourrisson dans le congélateur.

La maison, où la macabre découverte a été faite est occupé par un homme, âgé d’une cinquantaine d’années.

Sa compagne, avec qui il a eu plusieurs enfants, aurait quitté volontairement les lieux en décembre.

Cette femme a disparu et est activement recherchée par les enquêteurs.

Source : F D