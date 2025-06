Cyberattaque : La BICIS visée par des pirates

La Banque Sunu (ex-BICIS) a été la cible d’une cyberattaque sophistiquée, survenue lors de la migration de son système informatique. Les pirates ont profité de cette transition entre l’ancienne application Connexis et la nouvelle plateforme «My Sunu Corporation» pour détourner frauduleusement plus de 200 millions de francs CFA depuis les comptes de plusieurs clients, dont des notaires et des pharmaciens, rapporte Libération.

L’enquête, détaille la même source, confiée à la Section de recherches (SR) de Dakar, a rapidement conduit à l’interpellation de Khadim Khouma, gérant de la société Bamba Global Industrie Suarl, et de son agent de recouvrement, Modou Diom. Ce dernier a déclaré avoir agi sur instruction d’un ressortissant nigérian, Sunday Akamibé, actuellement en fuite, qui lui aurait demandé des numéros de comptes bancaires pour y effectuer des virements, avant de convertir les fonds détournés en cryptomonnaie USDT.

Une perquisition dans les locaux de Sunday Akamibé a permis de saisir 10,68 millions de F?CFA en liquide ainsi que 36 boulettes de cocaïne, laissant présumer un lien avec un réseau de trafic de stupéfiants, avance le journal.

Par ailleurs, poursuit Libération, l’enquête a révélé que Khadim Khouma ne disposait d’aucun agrément officiel pour exercer des activités de change ou de conversion de monnaie électronique.

Le parquet financier s’est saisi du dossier et a ouvert une information judiciaire pour des faits présumés d’association de malfaiteurs, complicité de vol par introduction frauduleuse dans un système informatique, recel, violation de la réglementation sur les changes, blanchiment de capitaux et trafic international de drogue. Onze autres bénéficiaires des virements frauduleux sont activement recherchés, selon le quotidien.

En attendant, les deux principaux mis en cause devraient être fixés sur leur sort aujourd’hui, après un retour de parquet lundi.