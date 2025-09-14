Dakar : Trois (3) trafiquants de drogue arrêtés avec du kush et du tramadol

La Brigade régionale des stupéfiants de Dakar (OCRTIS) a mené, le 11 septembre 2025, une opération coup de poing qui a conduit à l’interpellation de trois (3) individus à l’Ancienne Piste et aux Mamelles.

Les deux premiers suspects ont été pris en flagrant délit à l’Ancienne Piste avec 76 « kepas » de kush, 5 sachets supplémentaires du même produit, 51 comprimés de tramadol, 3 téléphones portables et 5 000 FCFA. Poursuivant leurs investigations, les policiers ont remonté la filière jusqu’à leur fournisseur, arrêté aux Mamelles dans sa boutique, laquelle servait de cachette pour la drogue.

Les trois mis en cause ont été placés en garde à vue. Les autorités réaffirment leur détermination à intensifier la lutte contre le trafic de stupéfiants dans la capitale sénégalaise.