Mbaye Dione veut repositionner l’AFP comme une alternative crédible

Invité de l’émission « Jury du dimanche » sur iRadio, le nouveau secrétaire général de l’Alliance des forces de progrès (AFP), Mbaye Dione, est revenu sur son parcours politique, sa proximité avec Moustapha Niasse et les défis qui attendent sa formation dans un contexte marqué par la crise économique et sociale.

Face à la majorité issue de l’alternance de 2024, le député entend structurer l’AFP comme une véritable force d’opposition. « Nous allons nous organiser pour incarner une alternative crédible. Le Sénégal a besoin de restaurer l’État de droit et de retrouver une économie dynamique », a-t-il déclaré.

Selon lui, l’AFP dispose d’une légitimité particulière, étant l’un des rares partis, avec l’Alliance pour la citoyenneté et le travail (ACT) d’Abdoul Mbaye, à avoir tenu récemment un congrès démocratique. « Si demain l’AFP devait présenter un candidat à la présidentielle, je peux dire, sans me tromper, que ce serait ma modeste personne. Les militants le veulent et beaucoup reviennent vers nous », a affirmé le responsable politique.

Mbaye Dione a par ailleurs tendu la main aux dissidents et aux autres courants socialistes, plaidant pour un renouvellement générationnel. « Tous les partis issus du socialisme doivent organiser leur alternance interne. Ce n’est qu’à cette condition que nous pourrons, ensemble, proposer une nouvelle offre crédible », a-t-il souligné.

Le congrès du 26 avril 2025, tenu à Ngor Diarama devant plus de 6 000 délégués, a entériné son élection à la tête du parti. « C’était un moment historique. J’ai pris l’engagement de ne pas faire moins que le président Niasse, mais dans un contexte de modernisation et avec une nouvelle génération », a-t-il insisté, ambitionnant de rassembler la famille progressiste et socialiste pour construire une alternative politique solide.

Très reconnaissant envers Moustapha Niasse, fondateur de l’AFP, il a salué son rôle de mentor. « Il m’a appris ce que c’est que l’État, un parti politique, et surtout l’importance d’être indépendant intellectuellement et financièrement. Pour être respecté en politique, il faut avoir un métier, un travail et s’occuper de sa famille », a confié Mbaye Dione.

Il décrit l’ancien président de l’Assemblée nationale comme un guide bienveillant, toujours disponible pour conseiller, mais jamais dans l’imposition. « Depuis longtemps, il pensait que je faisais partie des profils capables de diriger le parti. Mais il a toujours refusé d’imposer sa voix. Le consensus est venu naturellement », a-t-il assuré.