Dame Mbodj dit non à la suppression des fêtes de noël

Dame Mbodj, ne soutient pas la décision de l’Etat sur la suppression des fêtes de noël. Pour le syndicaliste cela ne sert à rien d’imposer aux enseignants et aux élèves d’être présents dans les classes, dans un moment où leurs esprits sont à la fête.

« Même si l’on use d’un pouvoir discrétionnaire pour imposer aux enseignants et aux élèves de rester à l’école durant cette période, ils ne pourront pas rester concentrés sur les cours », affirme le Le leader du Cadre unitaire syndical des enseignants du moyen et du secondaire (Cusems/Authentique).

« Dans la pédagogie, il n’y a pas de contrainte. Durant la fin d’année, toutes les familles baignent dans une ambiance festive. Qu’elles soient musulmanes ou chrétiennes. Un enfant qui quitte cette atmosphère pour aller à l’école ne peut pas se concentrer pour assimiler les connaissances dispensées. Il ne va faire cours que parce qu’il y est contraint », rajoute-t-il.