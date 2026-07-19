Daouda Ngom assure : « PASTEF est prêt »

L’état-major du PASTEF se prépare activement face à l’éventualité d’une dissolution de l’Assemblée nationale et d’un couplage des scrutins législatif et local. Ayant pris connaissance de la saisine du Conseil constitutionnel par le Chef de l’État, Ousmane Sonko et ses militants affichent leur sérénité.

« PASTEF est prêt », a affirmé Daouda Ngom, ancien ministre et proche de Sonko, invité ce dimanche sur Sud FM. Confiant, il a assuré que le parti n’a jamais été pris au dépourvu et ne le sera jamais : « Nous anticipons toujours. Nous avons réfléchi à tous les schémas, toutes les hypothèses. »

Selon lui, si le président Bassirou Diomaye Faye venait à dissoudre l’Assemblée nationale et organiser des élections législatives et locales couplées, le parti serait prêt à y faire face, tout en exigeant le respect du calendrier républicain.

Optimiste, Daouda Ngom estime que PASTEF pourra s’appuyer sur la dynamique qui lui avait permis de remporter majoritairement les dernières élections présidentielles et législatives. « Nous sommes convaincus que nous sommes majoritaires dans ce pays parce que les Sénégalais font confiance à Ousmane Sonko dans leur grande majorité », a-t-il conclu.