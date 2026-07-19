Daouda Ngom ironise sur le nouveau parti de Diomaye

Le président Bassirou Diomaye Faye s’apprête à lancer officiellement sa propre formation politique le 8 août prochain, scellant ainsi la rupture définitive avec son ancien mentor Ousmane Sonko.

Dans les rangs du PASTEF, la réaction ne s’est pas fait attendre. Daouda Ngom, ancien ministre et proche de Sonko, invité de l’émission Objection sur Sud FM, a accueilli la nouvelle avec ironie : « Cela ne nous ébranle pas », a-t-il déclaré, minimisant l’impact d’une éventuelle concurrence électorale.

Selon lui, l’identité de cette future formation ne fait aucun doute : « Ce parti sera bâti sur les cendres de l’Apr. Il a d’ailleurs reçu plus de 300 maires Apr au Palais », a-t-il souligné.

Daouda Ngom estime que le président devrait se concentrer sur les préoccupations des Sénégalais plutôt que sur la création d’un parti. « Malheureusement, ce qu’on voit, c’est la politique à tout va. La priorité pour le pouvoir, c’est comment faire pour débaucher des militants de l’Apr », a-t-il dénoncé.