Le retour éclair de l’ancien président de la République Macky Sall, ce vendredi 17 juillet à Dakar, n’a laissé personne indifférent. Officiellement venu solliciter le soutien diplomatique de l’État pour sa candidature au poste de secrétaire général de l’Organisation des Nations unies (ONU), l’ex-chef de l’État a été reçu en audience officielle au Palais de la République par son successeur, Bassirou Diomaye Faye.

Cette visite, au-delà de son caractère institutionnel, accentue la ligne de fracture entre le président et son parti Pastef. L’ancien ministre Daouda Ngom, intervenant sur les ondes de Sud Fm, a dénoncé ce geste qu’il considère comme une insulte à la mémoire des victimes de la répression de 2021-2024. Selon lui, Macky Sall a laissé derrière lui « un lourd passif » marqué par 86 morts et une dette cachée abyssale.

« Laisser Macky Sall se pavaner à Dakar, c’est comme s’il narguait les familles des victimes. Si sa venue était uniquement pour rencontrer le Président, on n’avait pas besoin de tout ce show », a martelé Daouda Ngom lors de l’émission Objection de ce dimanche.

L’ancien ministre de l’Enseignement supérieur, proche de Ousmane Sonko, a également critiqué la rencontre entre Macky Sall, Bassirou Diomaye Faye et Karim Wade, organisée cette semaine à Doha lors des obsèques de l’ex-Émir du Qatar. « Nous sommes en train d’assister à des schémas de combine politique », a-t-il déclaré, laissant planer le doute sur les tractations en cours.