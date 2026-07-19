Le SAMES hausse le ton face aux réformes

Le Syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes du Sénégal (SAMES) durcit sa position face aux réformes en cours dans la fonction publique. Réuni en Comité exécutif national (CEN) du 17 au 19 juillet à Louga, le syndicat a appelé l’État à renouer sans délai le dialogue social et à associer pleinement les professionnels de santé à toute réforme touchant à leur statut, à leurs conditions de travail et à leur rémunération.

Cette première réunion semestrielle du CEN depuis l’installation du nouveau Bureau exécutif national (BEN) a permis aux responsables syndicaux de passer en revue les grands enjeux qui concernent le secteur de la santé, dans un contexte marqué par la volonté des autorités d’engager une réforme en profondeur de la fonction publique.

Au cours des travaux, les participants ont notamment débattu du thème « Le contrat de travail dans la fonction publique : enjeux, spécificités et perspectives pour les membres du SAMES », ainsi que des questions liées à la vie syndicale. Les experts invités ont insisté sur les conséquences potentielles des réformes envisagées sur le statut et la carrière des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes. Ils ont également recommandé la création prochaine d’un groupe de travail technique chargé de porter les contributions du SAMES dans les discussions nationales.

À l’issue de cette rencontre, le syndicat a exhorté le gouvernement à instaurer un climat de dialogue social « sincère et constructif » et à garantir la participation effective du SAMES dans toutes les réformes susceptibles d’affecter le statut, les contrats de travail ou les rémunérations des praticiens de santé.

Le Comité exécutif national a également dressé un état des lieux des difficultés rencontrées dans les quatorze zones syndicales du pays. À cette occasion, il a validé l’ensemble des points de sa plateforme revendicative et demandé au Bureau exécutif national de poursuivre rigoureusement la mise en œuvre du préavis de grève déposé depuis le mois de juin 2026.

Le SAMES formule plusieurs exigences jugées prioritaires. Le syndicat réclame la reprise immédiate des négociations avec le gouvernement afin d’aboutir à l’application effective des accords, l’instauration d’un statut particulier pour les médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes, la mise en place d’un salaire minimum de base et d’une pension de retraite jugés « acceptables et dignes », ainsi qu’un modèle inclusif favorisant une meilleure intégration de ces professionnels dans la fonction publique.

Le Comité exécutif national invite toutes les structures de base et l’ensemble de ses membres à rester pleinement mobilisés en vue de l’application prochaine de son plan d’action. Le syndicat prévient qu’aucune démobilisation ne sera acceptée tant que l’ensemble de sa plateforme revendicative n’aura pas obtenu une satisfaction « intégrale et définitive ».