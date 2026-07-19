Incendie à la mairie de Touba : Archives préservées, enquête en cours

Un incendie s’est déclaré tôt ce dimanche matin dans les locaux de la mairie de Touba, causant d’importants dégâts matériels. Alertés à 7h, les sapeurs-pompiers ont mobilisé deux fourgons pompe-tonne et 25 hommes pour venir à bout des flammes.

Le feu, parti d’un magasin situé au rez-de-chaussée sur une superficie de 144 m², a été totalement maîtrisé à 7h53. La configuration du bâtiment a compliqué l’intervention, obligeant les secours à circonscrire le sinistre dans son volume initial afin d’éviter toute propagation.

Parmi les priorités des pompiers figurait la sauvegarde du bureau des archives, qui a pu être préservé des flammes. « L’objectif n’était pas seulement d’éteindre le feu, mais aussi de sauver un maximum de matériel », a expliqué le capitaine Modou Tine, commandant de la 23ᵉ compagnie d’incendie et de secours.

L’origine du sinistre reste indéterminée. Une enquête a été ouverte pour en établir les causes.