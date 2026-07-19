Mali : Au moins 50 militaires tués dans une attaque

Un convoi de l’armée nationale et ses alliés mercenaires russes sont tombés dans une embuscade, samedi 18 juillet, dans le nord du Mali. Cette attaque, perpétrée par les indépendantistes du Front de libération de l’Azawad (FLA) et les jihadistes affiliés à al-Qaïda, est l’une des plus meurtrières subies par l’armée ces dernières années : plusieurs véhicules du convoi ont été visés et au moins 50 militaires ont péri, selon un bilan communiqué dimanche 19 juillet.

Le convoi, composé de militaires de l’armée régulière, de mercenaires russes et des miliciens pro-gouvernementaux, revenait de la localité d’Anéfis et se dirigeait vers Gao, principale ville du nord du Mali. Entre la zone pastorale de Tabrichaat et la localité de Tarkint, des coups de feu ont éclaté.

Les jihadistes affiliés à al-Qaïda et les indépendantistes des Forces de libération de l’Azawad, en embuscade, ont alors avancé vers le convoi. Leurs adversaires sur le terrain ont été surpris dans un premier temps. Un avion des groupes loyalistes est ensuite arrivé sur les lieux et a bombardé une position, mais la mauvaise météo n’a pas permis à l’appareil d’ajuster ses tirs.

Des sources locales et militaires ont fait état d’un « bilan provisoire […] très lourd » : « plus de 50 militaires tués » en plus d’« au moins 24 prisonniers », a indiqué dimanche 19 juillet un élu local du Nord proche de la junte au pouvoir. Des véhicules ont été calcinés et du matériel militaire a été détruit ou saisi par les groupes indépendantistes et jihadistes.

Du côté de l’armée régulière, un communiqué a été transmis. « Un convoi de l’armée malienne est tombé dans une embuscade », reconnaît l’état-major, qui ajoute laconiquement « la riposte est en cours ».

Source : RFI