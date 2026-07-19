Macky Sall–Diomaye Faye : Quand la République parle d’une seule voix ! (par Ibrahima Baba SALL)

La réception du Président Macky Sall, candidat au poste de Secrétaire général des Nations unies, par le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, restera comme un moment fort de la vie institutionnelle et diplomatique de notre pays.

En allant personnellement à sa rencontre jusque devant le hall du Palais de la République, le Chef de l’État a posé un acte d’une grande élégance républicaine. Ce geste traduit à la fois le respect dû à un ancien Président de la République, la considération accordée à un aîné et l’attachement aux valeurs de courtoisie qui ont toujours caractérisé l’État du Sénégal. Cette attitude honore notre pays et rappelle que les institutions sont au-dessus des contingences partisanes.

Le Sénégal s’est construit sur une tradition démocratique exemplaire faite de dialogue, de respect des institutions et de reconnaissance des services rendus à la Nation. De Senghor à Abdou Diouf, d’Abdoulaye Wade à Macky Sall, les alternances se sont succédé sans remettre en cause la continuité de l’État. En honorant récemment le Président Abdoulaye Wade lors de la célébration de son centenaire au Grand Théâtre national et en réservant aujourd’hui un accueil empreint de considération au Président Macky Sall, le Président Diomaye Faye s’inscrit dans cette belle tradition républicaine qui fait la singularité et la force de la démocratie sénégalaise.

Il convient également de saluer la mobilisation exceptionnelle des Sénégalaises et des Sénégalais autour de la candidature du Président Macky Sall. Cette mobilisation dépasse les appartenances politiques et traduit une conviction largement partagée : celle de voir un fils du Sénégal accéder à la plus haute fonction administrative des Nations unies. L’enthousiasme populaire observé ces derniers jours témoigne d’une profonde reconnaissance pour son parcours national et international ainsi que d’une certaine nostalgie d’une période marquée par un rayonnement diplomatique sans précédent.

Cette candidature intervient d’ailleurs dans un contexte où la diplomatie sénégalaise retrouve progressivement toute sa place sur la scène internationale. Les récents succès enregistrés dans les relations avec la CEDEAO, le renforcement du dialogue avec plusieurs partenaires stratégiques ainsi que les signaux positifs envoyés lors des rencontres internationales, notamment à Paris, illustrent une dynamique nouvelle. Le Sénégal renoue avec une diplomatie d’influence, de dialogue et de concertation.

Cette relance n’était pas acquise d’avance. Pendant de longs mois, certaines déclarations excessives, parfois hostiles à des partenaires historiques du Sénégal, avaient créé des incompréhensions et suscité des interrogations au sein de plusieurs partenaires techniques et financiers. Les tensions verbales et les postures de rupture avaient contribué à fragiliser un climat de confiance pourtant essentiel au développement économique et à l’attractivité du pays. Aujourd’hui, le retour à une diplomatie plus apaisée et plus pragmatique favorise la reprise d’un dialogue constructif avec les partenaires techniques et financiers et renforce la crédibilité internationale du Sénégal.

Dans ce contexte, l’accueil réservé au Président Macky Sall revêt une portée particulière. Au-delà de la courtoisie républicaine, il constitue un signal fort adressé à la communauté internationale. Il traduit la capacité du Sénégal à dépasser les clivages politiques lorsqu’il s’agit de défendre l’intérêt supérieur de la Nation. Il peut également être interprété comme une acceptation de fait de la légitimité de cette candidature portée par l’ancien Chef de l’État.

Le Président Bassirou Diomaye Faye ne devrait donc pas se laisser distraire par les polémiques ou les menaces de censure agitées çà et là. La Constitution lui confère la légitimité et les moyens d’exercer pleinement ses responsabilités. L’histoire retiendra davantage les actes qui renforcent l’unité nationale et le prestige international du Sénégal que les querelles politiciennes du moment.

Ces querelles politiciennes sont ponctuées par les attaques perpétrées par Ousmane Sonko contre le Président de la République lors de sa récente tournée à Touba où il a accusé le régime du Président Diomaye de déverser de l’argent mal acquis dans la ville sainte de Serigne Touba provocant ainsi la colère de toutes les populations de cette ville. Il s’en est suivi la plainte des petits fils de Serigne Touba contre Ousmane Sonko.

Ousmane Sonko et ses députés accusent injustement le Président Macky Sall de crimes alors qu’ils disposent de tous les leviers pour abroger la loi d’amnistie, conformément à leurs promesses pré électorales. Le Président Macky Sall lui-même les a invités à abroger la loi pour que toute la lumière soit faite sur les événements malheureux de 2022 à 2024.

Ousmane Sonko a tout perdu et il ne lui reste que sa bouche pour crier et ses yeux pour pleurer.

La mobilisation exceptionnelle du peuple sénégalais, le respect de nos traditions démocratiques et la volonté affichée de redonner au Sénégal toute sa place sur la scène internationale constituent aujourd’hui des atouts majeurs. Plus que jamais, notre pays démontre que sa plus grande force réside dans sa capacité à se rassembler autour de l’essentiel.

Lorsque les intérêts du Sénégal sont en jeu, les clivages doivent s’effacer. C’est ce message qu’a envoyé le peuple sénégalais. C’est également le sens profond de cette rencontre entre deux hommes d’État qui, chacun à sa manière, participent au rayonnement de notre pays.

Lorsque le Sénégal parle d’une seule voix, il est capable de déplacer des montagnes et la crémière, s’il plait à Dieu, sera le poste de Secrétaire Général des Nations unies.