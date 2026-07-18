Mondial 2026 : Michael Olise dépasse Pelé et entre dans l’histoire

Malgré la défaite spectaculaire de la France face à l’Angleterre (6-4) lors du match pour la troisième place, Michael Olise a marqué la Coupe du monde 2026 de son empreinte. Auteur de deux passes décisives pour Kylian Mbappé, le milieu offensif français porte son total à sept passes décisives sur le tournoi, un record absolu depuis que les statistiques officielles sont recensées (1966).

Avec cette performance, le joueur du Bayern Munich efface des tablettes la légende brésilienne Pelé, qui détenait jusque-là le record avec six passes lors du Mondial 1970. Tout au long de la compétition, Olise s’est imposé comme le principal créateur du jeu des Bleus, offrant des passes décisives contre le Sénégal, l’Irak, la Suède et enfin l’Angleterre.

Pour sa première participation à une Coupe du monde, le Français de 24 ans signe un tournoi exceptionnel et s’inscrit déjà parmi les plus grands meneurs de jeu de l’histoire. Même sans médaille pour la France, Olise repart avec un record historique qui confirme son statut de référence mondiale au poste de créateur.